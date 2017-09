Hvad sker der, når man smider en Ferrari-motor i en Toyota GT86? Svaret er en bil med en ekstremt livlig bagende.

I denne video produceret af Donut Media bliver det udnyttet til fulde – og lidt til, når Ryan Tuerck giver den gas i sin synede og godkendte Toyota GT86 med en motor fra Ferrari 458 under fronthjelmen.

Den profesionelle drifter tager her bilen ud på en øde bjergvej i Portland for at demonstrere dens evner i sving, men det går ikke helt efter planen...