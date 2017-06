Gumball for fattigrøve: Vind det vildeste roadtrip i Europa for dig og gutterne

I The Carbage Run er der gået sport i at få bilerne til at se ældre ud end de er. Rustne, udkørte og slidte. Der gives tilmed en pengepræmie til det hold med den mest originale udsmykning.

De to gutter i den gamle VW Golf er sponsoreret af avXperten.dk, og her glæder man sig også til det forestående rally.

- Vi har valgt at sponsorere Michael og Kent under navnet The Dukes of Djursland. Vi sponsorerer deres tur i The Carbage run, fordi vi synes, det er fedt med et rally, der gør det muligt for alle at deltage, selvom de ikke har røven fuld af penge. Ligeledes giver det os mulighed for at give et sponsorat for et budget, som vi kan være med til, fortæller Frederik Nielsen, Direktør fra AvXperten.

Du kan følge drengenes tur online på avxperten.dk/carbagerun – hvor du også kan indsende en ansøgning til at modtage næste års sponsorerede tur.

Aftalen indebærer, at de penge drengene har tilovers fra sponsoratet, når turen er slut, doneres til Børnecancerfonden.