Lørdags-TV: Adrenalin-spækket gensyn med flamboyante TaxTheRich

Der hersker en del mystik om YouTube-kanalen TaxTheRich, men det engelske medie Speedmonkey mener at vide, hvem den engelske rigmand bag kanalen er. De peger på Harry Hunt of Heveningham Hall. Harry’s far, Jon Hunt, tjente en gigantisk beløb ved salget af ejendomsmægler-kæden Foxtons.

Udover at pengene er brugt på en enorm herregård, har der også sneget sig en superbil eller to med. Særligt ser det ud til, at familien er glad for Ferrari.

Vi har fundet tre fede videoer, hvor de dyre og sjældne biler bliver kørt hårdt. Rigtig hårdt. Har du sarte nerver, eller synes du, det er blasfemi, findes der bedre videoer for dig et andet sted.

Ferrari F50 Showdown

V12'eren skriger hen ad de små grusveje, og de to ikoner trækker tov henover gårdpladsen til sidst.