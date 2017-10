Få forvandlet din gamle Porsche Boxster til et "historisk" klenodie

Den eftertragtede Porsche 356 Speedster, som for alvor blev kendt i den amerikanske teenage-serie Beverly Hills 90210, da Dylan kørte rundt i et sort eksemplar, er efterhånden blevet en meget dyr bil.

Men det stopper ikke den ene smarte Københavner-type efter den anden i at købe en gammel afdanket VW Beetle, der har fået monteret en glasfiberkarosse, så det ligner en 356 Speedster og smide et Porsche-logo på fronten. Hvorfor ikke gå linen ud og bygge din ’falske’ 356’er over en rigtig Porsche?

Det amerikanske firma Starke tilbyder at lave replikaer af den klassiske Porsche 356 Speedster

Til ombygningen kan Starke bruge alt første generation af Porsche Boxster fra 1998 og frem til 2012.

Bilen bliver skilt fuldstændigt ad. Herefter monterer de nye paneler på karrossen, så den får de klassiske runde former fra 356’eren. De kedelige ’spejlægslygter’ fra Boxster bliver også skiftet til et sæt runde forlygter for at fuldende looket. Motor og gearkasse bliver der ikke rørt ved, men de fungerer også ganske fortrinligt i de velkørende Boxster-modeller.