Få fingrene i en af de bedste investeringer fra Renault

Er du på udkig efter et godt sted at placere dine penge, er denne Renault Clio V6 et godt bud. Efterspørgelsen er kun gået op af de sidste år, og intet indikerer, at den kurve har tænkt sig at gå den anden vej. Det er ret sjældent at se en Renault Clio V6 på vore breddegrader, og derfor blev vi også noget forbavset, da vi pludselig så dette dansk indregistrerede eksemplar til salg på nettet.

Den har fuldt dokumenteret historie fra den blev solgt ny i Italien. Herefter har den været et smut i Japan. Til sidst havnede den i England, hvorefter den fandt vej til Danmark.

"Jeg sælger den fordi jeg har en anden bil, jeg bruger en del tid på, og fordi jeg måske vil prøve noget andet." udtaler ejeren, Dennis Overgaard Nielsen.

Hvis du er på udkig efter en lækker langturs-cruiser, er en Clio V6 nok ikke det bedste valg, eftersom du nærmest hviler ryggen op ad motoren på bagsædet. Denne bil har tilmed fået monteret et Quicksilver-udstødningssystem, men hvis du er interesseret, tror vi godt, du kan overtale sælger til at smide et sæt ørepropper med i prisen - hvis eller du kan få lokket en slutseddel ud af ham. Fordi i følge ham selv, så gør det lidt ondt at skulle skille sig af med bilen. Fordi han kommer aldrig til at eje en ingen, med den vej priserne udvikler sig for tiden.

"Det fedeste ved at have en Clio V6 er, at den er sjælden. Man ser aldrig en magen til" fortæller Dennis,

og tilføjer:

"At den samtidig er så ikonisk og speciel, gør det bare endnu sjovere"