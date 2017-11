I den lille, tyske by Rheinbach, syd for Köln, ligger en bilforhandler ved navn Waldow. Her har man specialiseret sig i biler fra Renault, Dacia og Peugeot, og det er jo fint nok. Men! Hvis man vil have noget, der larmer lidt ekstra, skal man gå igennem udstillingslokalet og banke på døren hos forhandlerens performance-afdeling. Her er de nemlig eksperter i at forvandle hverdagsbiler til små raketter – ligesom de har gjort med denne Renault Clio 4 RS.