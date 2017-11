En McLaren P1 til alle størrelser

Tiden flyver og der er allerede gået 5 år siden McLaren´s hyperbil P1 så dagens lys. Den værdige efterfølger til den legendariske McLaren F1, som siden har kæmpet om titlen som kongen af superbiler mod Porsche 918 og Ferrari Laferrari, kan nu købes til en pris, hvor de fleste kan være med.

McLaren har tidligere vist en elektrisk mini-P1 til halvstore børn og barnlige sjæle, men selv den udgave kostede omkring 3.000 kr., hvilket måske ikke er så meget - men alligevel nok til at skræmme en del væk.

Kan du undvære den elektriske motor, og i stedet lade "rugbrødsmotoren" arbejde, så er McLaren nu klar med modellen til dig. Denne "P1'er! har fået navnet “foot to floor” (fod til gulv) og kan anskaffes for bare 300 kr. Men det er nok til familiens yngste, da den er til børn under tre år.

Derudover findes et utal af forskellige modelbiler fra alverdens legetøjsproducenter, så du kan finde den legetøjs-P1'er i mange forskellige farver.