Ekstremt dårlig idé at køre offroad i sin Lamborghini!

I Los Angeles regner det sjældent. For nylig kom der dog endelig en ordentlig skylle, og det gav den amerikanske YouTube'r Alex Choi en idé. Han så nemlig sit snit til at tage hans Lamborghini Huracan med på et lille offroadeventyr. Det virkede dog ikke som om, at han helt havde gennemtænkt konsekvenserne.

Forestil dig, at man dækker hele bilen og dens undervogn i klæbrigt lerjord, som sætter sig alle vegne - det var præcis det, Alex Choi gjorde, hvilket resulterede i, at han i bogstaveligste forstand, kvalte bilen.

Se først, hvordan Alex Choi kører rundt i sin Lamborghini, som var det en Land Rover Defender og derefter hvilke konsekvenser, det havde for bilen.