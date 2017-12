Ekstrem og fed Toyota Yaris er årets overraskelse

Køreegenskaberne er det fedeste ved Yaris GRMN

Den største overraskelse er måden, Yaris GRMN kører på – den kører dynamisk pissefedt! (og det gør de fleste andre Yaris'er ikke).

Under hårdt pres er den 3-dørs Toyota så livlig, at den er på grænsen til nervøs – derfor skal den holdes fast i nakken, og køres med overbevisning. Gør du det, bliver I hurtigt venner, og GRMN følger dit mindste input på pedaler og rat. På det offentlige vejnet er den også et sjovt bekendtskab, men på veje med asfalt af tvivlsom kvalitet, mærkes den hårde undervogn.

Det vil være svært at få GRMN til at køre så dynamisk, som den gør uden at måtte gøre et par ofre, og affjedringskomforten er i nogle situationer ret hård. Gearkasse og motor er med dejligt mekanisk bid, og det er tilpas let at skifte op og ned mellem de seks trin.