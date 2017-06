Dyr fornøjelse: Så meget koster det at køre galt på Nürburgring

Der findes et hav af YouTube-kanaler, som udelukkende består af videoklip med biler, som kører galt på Nürburgring. Det er altså ikke en sjælden begivenhed, men det stopper ikke folk fra at valfarte til "Det grønne helvede”.

En ting, som Nürburgring er kendt for, er, at afkørselsmulighederne mange steder på banen er utroligt dårlige. Når evnerne slipper op, og bilen kører af vejen, er der sjældent langt til autoværnet i stål, som nok skal gøre alt for at ødelægge din bil.

Men autoværnet kan gøre mere end det. Det kan også efterlade et stort hul i din pengepung. Det er nemlig ikke kun din smadrede bil, du skal betale for. Risikoen for, at der kommer en stor regning fra Nürburgrings baneadministration, er meget stor.