Det ses tydeligt, at Audi er den klare favorit blandt de danske kvinder. Det tyske premium-mærke indtager førstepladsen med 44,9 i score, mens Volkswagen indtager andenpladsen med 38,2 point. Herefter ligger Volvo og Mercedes-Benz lige efter med henholdsvis 37,8 og 37,6 point.

Det er meget pudsigt, at det er de to mærker fra VW-koncernen, der topper listen efter de seneste 18 måneders overvejende negative omtale. Det kunne altså tyde på, at danske kvinder ser tingene i et større perspektiv og lukker øjnene lidt for en enkelt omstridt miljøsag.

Top 10 giver dog også plads til to amerikanske bilmærker i form af elbilen Tesla på sjettepladsen og Ford på ottendepladsen, hvorimod det eneste asiatiske bilmærke på listen er Toyota på syvend pladsen.

Hvordan ser din Top 10 liste ud? Deltag i debatten i debatten på vores Facebook-side.