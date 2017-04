Dette bodykit gør din slidte håndværkervogn til den fedeste bil i byen

For 70 år siden blev den ikoniske Citroën HY præsenteret. Siden har den tjent som en arbejdshest eller camper over det meste af Europa. Det var i sin tid den italienske bildesigner Flaminio Bertino, som tegnede bilen, og det har nu fået designduoen, David Obendorfer og Fabrizio Caselani, til at genfortolke den under navnet Type H 70th Anniversary.

De har været ganske snedige. I stedet for at gå ud og producere en helt ny bil, arbejder de ud fra en eksisterende bil. Helt præcist har de taget Citroën’s nuværende arbejdshest, Jumper, og udviklet et bodykit i glasfiber, som kan monteres på bilen og derved få den ligne noget som forlod Citroën's fabrik for 70 år siden. Det har ikke været designernes intention at kopiere modellen, men blot at hylde det 70 år gamle design.