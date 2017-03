Det her må være en stærk kandidat til titlen som den grimmeste Mercedes, vi nogensinde har set. Og det lirede indre på de følgende billeder gør det ikke bedre.

"Vidunderet" er baseret på en Mercedes-Benz Citan, og efterfølgende har Vansports by Hartmann Tuning så sørget for at gøre den til bilernes svar på Quasimodo iført smoking.