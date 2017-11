Denne Porsche er hurtigere end Bugatti Chiron!

Porsche 911 Turbo er tæt på at være den hurtigste hverdagsbil, du overhovedet kan komme i nærheden af. Et uhyggelig effektivt firehjulstræk og 540 hestekræfter klarer 0-100 km/t på 3,2 sekunder, hvilket mange af de baghjulstrukne hyperbiler kun kan drømme om. Men nu har den flamboyante tuner Gemballa gjort den endnu hurtigere med dette GT Concept – og de er gået grundigt til værks.

Med hjælp fra den 3,8-liters boxermotor med biturbo har ingeniørerne taget arbejdshandskerne på og klemt 828 hk og 952 Nm ud af den i forvejen potente motor.

Til at starte med har Gemballa sørget for mere luft ind i systemet med større luftindtag. Dertil har de selvfølgelig også monteret et sæt nye større turboladere, så forbrændingskamrene kan få presset mere luft ind.

For at sikre at motorens interne komponenter kan holde til kræftforøgelsen, har man blandt andet forstærket plejlstængerne. For at sikre bedre lyd og ikke mindst luftgennemstrømning har Gemballa også bygget et nyt og større udstødningssytem med sportskatalysator. Det hele styres fra en fintunet ECU, der også kan betegnes som motorens computerhjerne.