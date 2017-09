Den var ny! Rolls-Royce med Toyota Supra-motor

Ifølge interviewet bruger ejeren bilen til daglig, og han har kørt 190.000 km i bilen, indtil bilens motor gik i stykker. Der var to års ventetid på en ny motor, hvilket fik ejeren til at tænke kreativt. Lige nu kører motoren med 1,6 bars ladetryk, hvilket er nok til at levere 600 hk, hvilket allerede er væsentligt mere end de oprindelige 460 hk, som V12-motoren yder.

Motoren er stadig ved at blive kørt til, men senere hen vil de være i stand til at høre trykket til 2,0 bars tryk, som hæver effekten til omkring 900 hk. På grund af den fabriksmonterede lydisolering, skulle det eftersigende være ret så svært at høre motoren inde i kabinen. Men udfra videooptagelserne, er man ikke i tvivl om, at hjertet i denne Phantom ikke længere er en V12’er.

Det har været en forholdvis stor ’operation’ at få lagt Supra-motoren ned i bilen. Gearkassen er blevet skiftet ud med en 4-trins automatgearkasse fra en Lexus GS. Gearvælgeren er blevet placeret i midterkonsollen og ligner noget, som er udført af en 5-årig. Luftundervognen er blevet udskiftet med en fuldt justérbar Öhlins-undervogn.