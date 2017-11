Dansk leasingselskab vil lease dig en Bugatti Chiron

Mange siger, at flexleasing er genvejen til din drømmebil, men vil du have fingrene i en Bugatti Chiron, skal du ikke forvente, at denne genvej er billig.

Hvad siger du til en førstegangsydelse på 10.000.000 kr. og en månedlig ydelse på 294.740 kr.?

Ja, disse beløb kan bogstavelig talt købe dig en meget flot bondegård, eller en lettere brugt Bugatti Chiron.

I annonce-teksten, som i vid udstrækning ligner salgteksten på en lettere brugt VW Polo, tager leasingselskabet en række forbehold.

"En forudsætning for etablering af leasingaftalen er en positiv kreditvurdering. Ved kreditvurdering skal der fremvises 3 seneste lønsedler, årsopgørelse og kopi af kørekort samt sygesikring." Skriver Leasing Kompagniet i deres annonce.

Gad vide hvad de anser for en positiv kreditvurdering, på en bil, som kostede 20 mio. kroner før afgift, da den forlod fabrikken?

Det er det danske firma Leasing Kompagniet, som har lavet udregningen, men du bliver desværre skuffet, hvis du tænker at fare ud for at se bilen i deres showroom – fordi den står der ikke. Bilen står derimod til salg hos den engelske bilforhandler Roman’s International

Få 10 vilde facts om den nye Bugatti Chiron hér

Roman's International har fået bilen til salg fra den oprindelige ejer, efter den har kørt 2.140 km siden den blev leveret tidligere i år. Roman's oplyser ikke hvor meget bilen skal koste. Men de forlanger helt sikkert mere end den oprindelige listepris. Men kan du leve med, at den har kørt lige over 2.000 km, så springer du også den tre år lange venteliste over. Så mon ikke, at Roman's International nok skal få solgt bilen inden længe - hvem ved, måske er der en dansker, som finder leasingtilbuddet attraktivt.