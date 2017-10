Dansk Ferrari til 160.000 kr., men noget stemmer ikke helt...

Kalenderen siger oktober og vejret er langt fra optimalt Ferrari-vejr for tiden. Men derfor kan man da godt sidde og drømme lidt, mens man tjekker priser på sine drømmebiler. Det gjorde vi også her på redaktionen, hvor vi faldt over dette ekstremt billige eksemplar af en "Ferrari". Sælgeren forlanger 160.000 kr. for bilen, og så skal du selv søger for at betale registreringsafgiften efterfølgende.

Prisen er cirka 200.000 kroner under den billigste Ferrari 360 Modena, vi har lykkedes med at finde på mobile.de. Men det er der en ganske god forklaring på. Hvis du ikke allerede har spottet det, er der altså tale om det, man kalder en replika. Altså en kopi som typisk er bygget på en langt billigere bil. I dette tilfælde er det en Ford Cougar, der har ageret donerbil.

Sælgeren har lagt den ind som om, at det skulle være en replika af en Ferrari 360 Modena. Men med lidt basisviden om Ferrari, vil man hurtigt kunne spotte, at der i stedet er tale om et forsøg op at efterligne en Ferrari 430 Scuderia.