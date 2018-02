Derfor koster denne gamle stationcar 750.000 kr.

Med en pris på knap 750.000 kr. excl. afgift for en gammel Mercedes E55 AMG, skal den være noget helt specielt. Men det er den også.

Denne bil har nemlig tidligere tilhørt den gamle Formel 1-stjerne Michael Schumacher.

Bilen har kørt 198.000 kilometer siden juli 1998, hvor Michael Schumacher fik den leveret i Schweiz.

Du kan se annoncen her.

Da den kom frem i 1998 kostede den 1.828.000 kr. inklusiv registreringsafgift og havde 354 hestekræfter fra en 5,5-liters V8-motor.

20 gange højere pris

På mobile.de findes der omkring 30 lignende modeller til salg på nuværende tidspunkt. Her kan du få et eksemplar for omkring 30.000 kr. ex afgift.

Så må du jo gøre op med dig selv, om det er 700.000 kr. værd, at Michael Schumacher engang har kørt denne.

Men noget tyder på, at forhandleren er en smule mør, fordi han har haft bilen til salg i over to år. Da vi første gang skrev om bilen kostede den knap 900.000 kr. så hvis du vil have fingrende i en af Michael Schumachers gamle biler, så send den tyske forhandler et bud.