Classic Race Aarhus efterlyser par til romantisk bunkebryllup

Sidste år blev 10 brudepar viet i helt unikke rammer under Classic Race Aarhus, og arrangøren har valgt at gentage succesen i 2017.

Selve vielsen bliver foretaget af kulturrådmanden i Aarhus i Mindeparken. Her vil der være dækket op med blomsterranker, hvide duge, kølig champagne og rød løber til brudeparret, deres to vidner samt gæster.

Der vil også være mulighed for et flot bryllupsbillede foretaget af en af byens førende bryllupsfotografer. Herefter vil parrene få mulighed for at blive kørt rundt i Mindeparken i nogle af de smukke, klassiske biler.

For at gøre oplevelsen helt særlig og sikre, at kvaliteten er i topklasse, har Classic Race Aarhus valgt at begrænse ceremonien til de første 10 par, som melder sig til.

