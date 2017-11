Bred Leon Cupra med seriøst "Brian"-potentiale

Seat har længe haft sportslige Cupra-versioner af Ibiza og Leon, og den nyeste Seat Leon Cupra er med sine 300 hk bestemt ingen undtagelse. Men den har lige manglet det sidste, for at kunne gøre sig gældende over for Ford Focus RS, Audi RS3 og de andre hurtige hatchbacks i kategorien 350-400 hk.

På Essen Motorshow viste den tyske tuner, JE Design, sin Leon 5F Cupra 300 Widebody, som har været igennem omfattende ydre modifikationer med et helt nyt og bredt bodykit, der får den iltre spanier til at se yderst maskulin og aggressiv ud.

Selvfølgelig skal det nye look bakkes op af rigeligt med kræfter, og her leverer JE Design 360 hk eller 380 hk fra deres to opgraderingspakker.