Evoque ligner en bidsk bulldog klar til kamp lige her og nu. Det er ikke politisk korrekt, men det er fantastisk designarbejde. Dels at holde den færdige bil så tæt på konceptbilen fra 2009, dels at lave en bil med så skarpt et udtryk.

Evoque er totalt unik, og uden at bruge så meget som et strejf af retro er du aldrig i tvivl om, at det er en Land Rover. Det er super godt gået. Derudover er den bare generelt en flot bil. Under de udfordrende former gemmer sig en Land Rover Freelander. Evoque er ganske vidst 23 cm kortere, men de to biler deler grundlæggende opbygning.

Årgang: 2014

Km: 107.000

Motor: 2,2L diesel

Effekt: 150/380 hk/nm

Forbrug: 20.0 km/l

Pris: 427.000 kr.

