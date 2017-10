Av for den! En køresimulator til knap 10 mio. kroner, men hvad kan den?

Simulatorer kommer i mange afskygninger afhængig af, hvor mange penge man er villig til at smide over bordet. Man kan typisk få et rat med pedaler for et par tusinde kroner, men det er sjældent nok for en ægte entusiast. Hvad med et rat, der leverer realistisk feedback, et cockpit der bevæger sig, eller en hjelm med påmonterede tyngdekraftgeneratorer?

Intet er umuligt, hvis bare du har penge nok, hvilket denne video fint demonstrerer. Her får du tre bud på simulatorer, som koster fra ca. 8.300 kr. og helt op til svimlende 8.300.000 kr.