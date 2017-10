En tysk bondemand fik sig noget af en overraskelse, da ejeren af den gulerodsfarvede McLaren beskyldte hans æsel for at have tygget i den og derved ridset lakken. Bondemanden nægtede at tro på, at det var æslets skyld - så McLaren-ejeren måtte gå rettens vej for at få erstatning.

Mød æslet og ikke mindst den McLaren, det gik ud over, i klippet herunder.