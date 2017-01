Arnold på el: Schwarzenegger får verdens mest miljørigtige G-Wagon

Takket været de mange batterier lover Kreisel også, at den skulle kunne kører omkring 300 km på en opladning - hvilket nærmest er længere end den Mercedes-AMG G63 Anders Richter testede for et par måneder siden.

Vi tør ikke tænke på, hvad sådan en opbygning koster, men for Schwarzenegger, der også kan bryste sig af at eje en Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, så er det sikkert et mindre greb i lommen.