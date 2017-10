8 sjove anekdoter om Rolls-Royce

På listen over ekstra-udstyr i en Rolls-Royce kan du blandt andet få en stjernehimmel i kabinen. Her bliver 1.340 fiber-optiske lys syet ind i loftet i kabinen, så de kommer til at afspejle en stjernehimmel. Og hvis du vil have et særligt stjernetegn med i loftet, tager designerne fra Rolls-Royce kontakt til et observatorium, så det hele bliver så præcist som i virkeligheden. Det kræver i følge Rolls-Royce to kilometer fiber-optisk kabel at gennemføre denne operation.