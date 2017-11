Se listen: 5 sjove pigebiler

Denne lille charmetrold har en pæn udbredelse i Danmark den høje pris til trods, men Fiat må endelig siges at have ramt rigtigt med både stil og design med deres 500 serie, som efterhånden fås i mange størrelser. Rust har vist sig at være et problem i 500c, så husk at få den efterbehandlet eller vælg en bil, som er det.

Årgang: 2011

Km: 114.000

Set på Bilbasen til 59.700 kr.