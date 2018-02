Toyota's sidste actionhelt

Denne erkendelse er fundamental i japansk industri, hvorfor det vellykkede Supra-design ikke tilskrives en mand, men et team – Toyota’s team. Det var en unik bil og kronen på værket for det stadigt fremadstormende japanske bilmærke. Supra var et hit fra første sekund og ramte plet på en måde, som mærket ikke har præsteret siden. Godt 20 år senere betragter jeg atter en sølvgrå Supra. Nu med antrazitgrå hjul og lak i en anelse mørkere nuance.

Hjulene i TTE-design afslører, at Stefan, som ejer bilen, har gjort som stort set alle andre Supra-ejere: Optimeret lidt på dyret. Det ville have været helligbrøde i 1993. En Supra var perfekt, som den stod. Men potentialet i bilen understreges af, at den lige siden præsentationen har været genstand for en stadig udvikling af både Toyota selv via Toyota Team Europe, TTE, og Toyota Racing Development, TRD.

Utallige motortunere verden over har dog også gjort sit for at tvinge ekstra effekt ud af rækkesekseren. Den 3-liters rækkemotor er nemlig særdeles nem at tune, og der findes gadebiler med op til 1.600 hk. Det uundgåelige resultatet er, at der er meget få originale biler tilbage. Måske derfor er det uoriginale blevet anerkendt som acceptable løsninger. I tilfældet Supra kan det skyldes ønsket om flere hestekræfter, men for mange Supra-ejere handler det også om at opdatere den skudsikre Supra til moderne standard.

Det har også været Stefans mål. I 2006 købte han en Supra med manuelt gear, der stod så original som mulig. Den slags findes i Japan, og med professionel hjælp hentede han en fin, original model med 83.000 km på tælleren til Danmark via England. Ud over, at rattet sidder i højre side, afsløres det japanske ophav ved, at bilen har fast tag.