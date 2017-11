Ferrari 250 GTO's glemte efterfølger

Giotto blev sat til at skabe en ny model til Iso, og da han var færdig, stod han med et køretøj, han selv kaldte for en forbedret udgave af hans tidligere mesterværk: 250 GTO. Gadebilen hed Grifo AC3/L, hvor det sidste bogstav refererer til det italienske begreb “Lusso”, hvilket betyder luksus. En mere hårdkogt version blev også lavet, som blev døbt Grifo AC3/C for Competizione. Men ret hurtigt gik samarbejdet mellem Iso og Bizzarrini skævt. For mens Iso brugte mest tid på at promovere gadeversionen, gjorde Bizzarrini reklame for Competizione-versionen. På trods af, at de to versioner på mange måder var ens, blev de produceret to forskellige steder.

Iso havde opsyn med det ene, mens Bizzarrini stod for det andet. Desværre skygger den yderst forvirrende forhistorie lidt for, at bilen var en fantastisk racer. Mekanikken var hentet fra Corvette og kunne holde til mere end den skrøbelige italienske mekanik, de var vant til. Senere startede Bizzarrini sit eget firma, hvor bilen, som på det tidspunkt var blevet omdøbt til Bizzarrini 5300 GT, blev produceret, men i 1969 måtte han dreje nøglen om, og produktionen af hans ultimative mesterværk sluttede.