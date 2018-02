Seat er snart klar sit svar på Skoda Kodiaq

På den kommende biludstilling i Geneve får vi med stor sandsynlighed lov at se det nyeste skud på stammen fra spanske Seat. Det bliver en SUV, som deler platform med Skoda Kodiaq og VW Tiguan.

Når de store biludstillinger nærmer sig, er der efterhånden ved at danne sig en tradition blandt producenterne for at vise en såkaldt teaser for de biler, der præsenteres på udstillingen. Det kan være i form af enten en video eller et maskeret billede, hvor Seat har valgt sidstnævnte.

Bilen der bliver vist er en højbenet fætter, hvilket betyder at vi har at gøre med en SUV på størrelse med Skoda Kodiaq og VW Tiguan, som den også vil dele platform med. Dermed får den plads til 5 eller 7 personer med en ekstra sædderække.

På sidste efterårs udstilling i Frankfurt udgav Seat en liste med navne på den nye bil, som folk kunne stemme på, heraf tre bynavne hvor et enkelt skilte sig ud som historisk lokation i det vestlige Middelhav.

150.000 personer afgav en stemme og med 35% af det samlede antal, kommer Seat´s næste familiebil til at hedde Seat Tarraco og navnet er hentet fra en historisk romersk by på den Iberiske Halvø. Byen eksisterer skam stadig i dag under navnet Tarragona.

Det er endnu sparsomt med detaljer vedrørende den nye Seat, men det lyder sandsynligt at den kommer med nogle af de samme motorer, som vi finder i Skoda Kodiaq og VW Tiguan. Det vil bl.a. sige en 1,4-liters TSI med 150 hk og en 2,0-liters TSI med 180 hk. Varianter med diesel kommer formentlig også, og senere får den muligvis følge af en hybridversion.

Seat Tarraco kommer på markedet en gang til efteråret. Priserne er ukendte, men en Skoda Kodiaq fås fra 392.000 kr. i en 5-personers udgave.