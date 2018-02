Alle med nogenlunde forstand på biler, ved at et høj antal hestekræfter og drejningsmoment betyder at en bil højst sandsynlig er hurtigt, men hvordan hænger de to kræfter egentlig sammen og hvordan påvirker de hinanden.

Det er nok de færreste, som har det helt korrekte svar på dette. Men en simpel video, forklarer her, hvordan de to tal hænger sammen. Se den, så du kan blære dig foran din bil-kammerater næste gang i mødes.