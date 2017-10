Hvad er de små prikker i ruden til for?

Den sorte stribes vigtigste funktion er at forhindre solens ultraviolette stråler i at tære fugemassen. Det betyder en hel del, da fugemassen ikke kun holder regnen ude af bilen men også holder glasset på plads. Den sidste ting du ønsker, når du er på vej på skiferie, er, at solen ødelægger fugemassen og sender forruden ud af bilen, gang du rammer et bump.

Men hvorfor prikkerne?

Prikkerne på ruden er placeret i et halvtone-mønster og har et æstetisk formål. Mønsteret består af prikker, som gradvist bliver mindre og mindre. Det giver en bedre visuel overgang fra den sorte kant til det gennemsigtige glas.

Prikkerne giver også en grovere overflade, så limen bedre kan holde sig fast.

Derudover findes der også prikker lige bag bakspejlet, og de er beregnet til at blokere for den sol, som kommer ind mellem de to solskærme.

Det er muligvis ikke den vigtigste information, som du bliver fortalt idag, men nu er mysteriet i hvert fald løst.