Så nemt kan du blive brugtekspert i 114 drømmebiler

Hvis du bevæger dig ud på brugtmarkedet, når du skal finde din næste bil, er der mange penge at spare. Desværre er der også en masse fælder, du kan ende i. Brugte biler kan nemlig lide af mange forskellige fejl. Nogle omhandler manglende vedligehold, mens andre er medfødte. For at hjælpe dig på vej i junglen af brugte biler, har Bil Magasinet derfor netop lanceret seneste udgave af årbogen, Brugte Drømmebiler. Få et indblik i den i videoen nedenfor, og skulle du blive fristet, kan den bestilles lige hér.