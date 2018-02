Brugttest: Hvor god er Mazda CX-5 efter 5 år og 86.000 km?

I Bil Magasinet tester vi hver måned en nyere brugt bil, der leder efter næste ejer. I februar 2018-nummeret tager vi en Mazda CX-5 på liften hos Applus Bilsyn.

Japansk SUV-kram

Den kompakte CX-5 fra Mazda ramte markedet i 2012 som en helt ny model. Ingen mekaniske dele blev overført fra tidligere modeller. Det var altså en ny platform, en ny motor, en ny gearkasse og ikke mindst en ny undervogn. Og det var gode sager. Så fine at Bil Magasinets Steen Bachmann ikke var i tvivl, da han kårede den som testvinder i en stortest mod konkurrenterne.

Her fem år efter undersøger vi, om den kompakte SUV fra Mazda stadig holder?

CX-5 er den første model, der fik det nye Kodo-designsprog, som de stadig bruger i dag. Det gør også, at designet på ingen måde ser forældet ud. CX-5 er samtidig den første model, hvor Mazda’s SkyActiv-teknologi blev en realitet. Lettere konstruktioner og besparende motorer hører til konceptet.

Den holder prisen godt

Alle de goder sager har dog sin pris. Selv hvis du kan finde et brugt ­eksemplar, som har kørt knap 200.000 km, så kommer du stadig til at betale omkring 200.000 kr. for den. På den anden side kan det betyde, at første ejer har et forholdsvist lavt værditab på den.

Et af CX-5-modellens største problemer er faktisk, at den ofte bliver sammenlignet med nogle langt billigere konkurrenter som for eksempel Nissan Qashqai. Det er en skam, for Mazda CX-5 er både større og teknisk en langt bedre bil. Vurdér hellere ud fra konkurrenter som VW Tiguan og Ford Kuga, der er mere sammenlignelige.