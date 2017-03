Årets Brugtbil: Det siger juryen om finalisterne

1. Ford C-Max

Ford C-Max vandt kåringen med 240 point. Hvor suveræn den var i finalerunden understreges af, at den fik point af samtlige brugtbileksperter og biljournalister i juryen, vandt kåringens afstemning på Facebook og opnåede det højeste antal point nogensinde i kåringen.

”Ford C-Max er det p.t. mest interessante brugtbilskøb. Du får en fleksibelt indrettet familiebil, der har god plads til hele familien til en attraktiv pris. Samtidig har C-Max vist sig at have meget få fejl i FDM’s brugtbilstest. Velkørende, veludstyret og med et bredt udvalg af velfungerende benzin- og dieselmotorer," lyder vurderingen fra Karsten Lemche, journalist fra FDM's medlemsblad Motor.

Karsten Lemche havde som 10 ud af 17 jurymedlemmer Ford C-Max på førstepladsen. Juryen kigger på, om bilen er teknisk godt skruet sammen, hvordan service- og reservedelspriserne er og om bilen er et godt køb, samt hvor store omkostningerne er ved at eje bilen over en årrække.

