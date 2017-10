1. Start med en bilvask

Du har besluttet dig for at sælge din bil, og det er fint. Det første, du starter med, er at give den en grundig vask. Sådan noget tager tid, og det er ikke nok bare at køre i vaskehallen. Slut evt. af med at give bilen en lakrens og en gang voks bagefter, så den skinner, som da den var ny.