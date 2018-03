Seat sætter ’turbo’ på modeludviklingen

Der er for alvor kommet gang i Seat, der igen i år leverede et af sine bedste økonomiske resultater nogensinde. Den økonomiske fremgang har vækket optimismen hos spanierne, som nu er klar til at lancere fire nye modeller frem mod 2020. De første to biler vil være Seat Tarraco, som er Seat’s svar på Skoda Kodiaq og så Cupra Ateca, der får 300 hk og firehjulstræk. Disse to modeller kommer allerede på markedet fra slutningen af 2018.

Allerede til næste år vil den nye generation af Seat Leon lande hos forhandlerne og den kommer i to varianter. Præcis som en den nuværende generation kommer den nye i en 5-dørs hatchback og i en stationcar. I 2020 lancerer Seat sin første fuldelektriske bil, der er bygget på VW koncerns MEB-platform. Den kommer til at få en rækkevidde på 500 km. Sidst men ikke mindst tilføjes for første gang en CUV (Crossover Utility Vehicle) til Seat’s modeludvalg.

Den nye modeloffensiv kommer som et resultat af de største investeringer siden opførelsen af fabrikken i Martorell i 1992. Sidste år afsatte Seat 962 mio. euro til investeringer og udgifter til forskning og udvikling, hvilket er 11,6 % mere end i 2016 (862) og 10,1 % af mærkets samlede omsætning. Ud af dette beløb blev 464 mio. euro øremærket udelukkende til forskning og udvikling.

Seat har været i gang med denne udvikling længe, og det betyder også, at de er blandt de bilproducenter med det yngste modelprogram. Seat’s modeller har i gennemsnit kun lige over tre år på bagen – hvilket understreger den dynamiske udvikling mærket har været igennem siden Volkswagen koncernen overtog den spanske bilproducent.