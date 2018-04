Richters Garage: Vi fikser den hundedyre spoiler på Porsche'n

Afmontering af hydraulikken

Jeg blev nødt til at søge professionel hjælp, for mit tidligere forsøg på at fikse problemet havde tydeligvis ikke gjort andet end at udskyde det egentlige problem. Jeg fik derfor kontakt til et tysk firma kaldet P-Speed.de, som ikke reparerer andet end spoilere til Porsche 996 Turbo og 997 Turbo.

Systemerne har det med at fejle efter nogle år. Hos P-Speed har de derfor udviklet ny indmad til hydraulikken, så der efter deres eget udsagn, aldrig bliver brug for at rode med det igen.