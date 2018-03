Fordi du ikke kan lade være, når du har 510 hk og baghjulstræk

Problemet med at bruge bilen til daglig er, at turen til kontoret hurtigt ender på en snoet landevej, hvor du begynder at øve ideallinjer. Samtidig risikerer turen til Bilka med børnene at blive en form for driftkonkurrence på den stille del af parkeringspladsen, hvor de 510 hk er ivrige efter at lave lidt røg. I det daglige kan brændstofforbruget også blive en prøvelse. Jo, du kan få den til at gå 12,2 km/l, hvis du lader din mor køre den, men hvorfor betale 1,4 mio. kr. for 510 hk, hvis du ikke vil bruge dem?

I testugen lå forbruget ikke overraskende på omkring det halve. Det skal dog lige siges, at Søren Juul også lånte nøglerne til den for at teste topfarten på Autobahn (se videoen på vores YouTube-kanal). Han nåede ikke helt op på de lovede 307 km/t, da vejen begyndte at svinge. Han kunne dog rapportere, at retningsstabiliteten ikke fejlede noget ved 290 km/t.