Volvo-hybrid med lækre udfordringer

En bil til flere temperamenter

I den henseende er XC60 T8 en temperaments-bil.

Man kan køre i den hver dag, uden at spekulere over, at den kan lades op. Eller man kan plugge den in, hver gang lejligheden byder sig, uanset om det er hjemme, eller om det er på en af de P-pladser, der er forbeholdt el-biler.

Resten af bilen er ren luksus og animere på ingen måde til det bøvl, som der faktisk er med kabler og ladestik.

Det er en fremragende luksus-SUV, der fungerer med udgangspunkt i Volvo's omtanke for alt, hvad du gør med din bil.

Da opleves T8-drivlinjen blot som den komplette hverdagspartner, med rigeligt overskud, som ikke skal vælges til via et køreprogram, kørestilsvælger eller motoropsætning. Alle 407 hk er til rådighed i bunden af speederpedalens vandring.

Og høre det, kan du heller ikke. XC60 T8 nyder godt af samme stilfærdighed i kabinen, som findes i XC90 T8. Man lægger ikke mærke til, hvilken motor, der tager sig af fremfærden, med mindre man tjekker instrumenterne.

Det er uimodståeligt, selv om XC60 dynamisk set ikke er en baneracer.