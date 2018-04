Test: Vinter-el koster 80 km på rækkevidden

Hvad er rækkevidden på en elbil?

Det er om muligt endnu vanskeligere at afgøre end for en benzinbil. Ikke mindst om vinteren.

Officielt går den nye Leaf med 40 kWh-batteri 378 km ifølge den nye NEDC-målemetode.

Da jeg sætter mig ind i en fuldt opladt bil, mener den selv, at jeg kan klare 220 km - vel at mærke med varmeapparatet slukket.

Reelt blev det til 140 km - delvist med varmeapparatet slukket.

Indrømmet: Det var en veritabel stress-test af den nye Leaf.

Ankom med 1 pct. på batteriet

Udflugten var berammet til netop 140 km. Da vi fyldte bilen op med fem personer med bagage ig kørte hovedparten af strækningen på motorveje i sjappet føre omkring 0 grader, så var 140 km præcist, hvad det kunne blive til.

Jeg ankom til målet med 1 (én) procent på batteriet, efter at rækkeviddemåleren var holdt op med at anslå den resterende rækkevidde. Og jeg kørte i Eco-program, aldrig over 100 km/t og slukkede jævnligt for varmeapparatet af frygt for ikke at nå frem.

På mange måder er Leaf en vellykket elbil. Man skal bare huske at bruge elbiler til det, de er gode til: Nærtransport.

Mere om Nissan Leaf og de 140 km i dansk vinter og snevejr i et kommende nummer af Bil Magasinet.