Se redaktørens bedste oplevelser fra biludstillingen i Genève 2018

Zenvo med gizmo-vinge

Danske Zenvo fra Præstø skabte stor opmærksomhed omkring sin nye TSR-S, som mærket selv beskriver, som den ultimative trackday bil.

Den bygger videre på den kendte model, men igen er der lavet en del om.

Den har fået nye lygter, nye designelementer i karrosseriet, blandt er bagruden fjernet, samt nye detaljer i kabinen og så er effekten hævet fra 1.104 til 1.177 hk samtidig med at vægten er reduceret 100 kg.

Men mest opsigt skabte en ny multijusterbar hækvinge, kaldet en centripetal-vinge, der kan justere spoilerens vinkel fire veje, for at optimere bilen balance under kørsel.

Se hvordan den fungerer her.