Lommeluksus eller ligegyldig Hyundai?

Det er nok at se bilen

Men skal du hoppe på den, skal du købe illusionen af, at Fastback er en mere luksuriøs version. Det kan du til gengæld afgøre afgøre alene ved at se på bilen.

Du kan nok ikke nøjes med billederne her. Du må ud til forhandleren, men du behøver ikke køre i bilen for at bestemme dig, for det er bilen udvendige design, der skal gøre forskellen.

Du skal se på bilen, og blive glad. Gør du ikke det, er du bedre tjent med en i30 stationcar.

Jeg kan godt i30 Fastback. Den har en tidløs elegance, som jeg godt forbinder med en GT. Men spørgsmålet er, hvor tidløs den reelt er. Jeg er bange for, at den i løbet af få år går fra at være en lommelimousine til at være ligegyldig.

Til den tid, kan du så glæde dig over, at bagagerummet er stort og at bilen er særdeles anvendelig. Til gengæld vil du ærgre dig over, at bagruden har karakter af brevsprække. Der er meget ringe udsyn, også via bakspejlet.