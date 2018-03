Digitalt eller analogt speedometer? Jeg er konverteret

Hvordan kan du bedst lide at aflæse dit speedometer: Analogt eller digitalt? Altså med en skive eller med tal?

Da de første digitale instrumenter dukkede op for mange år siden, var jeg blandt de motorjournalister, som påtalte det som en dårlig løsning. Mit argument var dengang, at skiven er et billede, som man opfatter hurtigere end de tal, man skal læse på det digitale speedometer.

Men efterhånden har jeg det omvendt.

Både analoge og digitale instrumenter

På mange nye biler kan man nu vælge eller få begge ting, og jeg har taget mig selv i at finde de digitale tal frem.

Jeg synes det er mere præcist, og nu har jeg det nærmest omvendt med skiverne. Dem skal jeg studere mere eller længere, for at vide præcist, hvad jeg kører.

I det hele taget er jeg stor fan af de nye lcd-instrumenter, som bliver mere og mere udbredte. Man kan få fantastisk mange informationer, og der er specielt én anden information, som jeg er blevet utrolig glad for.

Det gælder skiltelæsere.

Når jeg holder øje med farten tjekker jeg altid lige, hvad den seneste hastighedstavle meddelte, og jeg savner informationen, når jeg kører i biler, der ikke har det.

Heldigvis bliver netop den funktion formentlig standard i alle nye biler snart. Den fungerer med det kamera, der sidder bag bakspejlet, som formentlig bliver påbudt i alle nye biler i løbet af få år.