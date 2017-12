Volvo's lille lækre SUV i første test

Hvem er konkurrenterne?

Den kompakte klasse af SUV'ere tæller bl.a. Audi Q3, BMW X1, Mini Countryman og Range Rover Evoque.

Hvordan kører den?

Volvo XC40 handler om de bløde værdier, og skal give fører såvel som passagerer en lækker oplevelse. Her lykkes XC40 glimrende. Køreegenskaberne er langt fra skarpe eller præcise, som flere konkurrenter bygger deres biler til at være. Med hænderne på rattet føles den mindste Volvo-SUV slet ikke så lille endda. Det betyder ikke, at den er svær at køre eller at overskue.

Den mekaniske pakke, der pt tæller en 4-cylindret benzinmotor med 247 hk og en 4-cylindret dieselmotor med 190 hk, er en smule udfordret. Dieselmotoren lyder grov, og den 8-trins automatgearkasse har ikke den mest harmoniske skifterytme og føles heller ikke hurtig mellem skiftene.