Tro os: Der er godt riv i ny Ford Mustang V8

Hvem er konkurrenterne?

Hvordan kører den?

Det er faktisk lidt svært at svare på. For det er ikke let at finde et sted, hvor du kan få en V8'er med 450 hk i en baghjulstrukken coupé i Danmark til Mustang'ens pris. Men i den store sammenhæng er Chevrolet Camaro og Dodge Challenger ærkefjenderne i USA.På den rute der var tilgængelig på præsentationsturen, opførte den faceliftede Mustang sig en del anderledes end den foregående. Det nye adaptive affjedringssystem, MagneRide, har nogle helt klare fordele, selv om prisen på systemet er på lige over 35.000 kr. Derudover er Mustang fortsat en amerikansk muskelbil, der ikke er ked af at sætte ild til bagdækkene...faktisk er der et selvstændigt program til burnouts.

