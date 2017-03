Tredje runde til japansk hatchback: Vi kører den første tur i ny Suzuki Swift

Sikkerhedssystemerne i form af bl.a. automatisk nødbremse og vognbaneassistent kender vi også fra hatchbacken, der er sammenlignelig i størrelse.

I kabinen er der en centraltplaceret touchskærm, der ligner og fungerer som den, der blev introduceret på den nye Vitara. I Swift bindes disse mange komponenter samme i en indpakning af et nyt ydre design.

Hvem er konkurrenterne?

Klassen af minibiler er stor, og faktisk har Suzuki en form for konkurrent i deres egen Baleno-model. Derudover er alt fra Kia Rio over VW Polo til Ford Fiesta biler, der går efter de samme kunder, som Suzuki skal forsøge at sælge den nye Swift til.

Hvordan kører den?

Swift kører som de fleste af dens konkurrenter i klassen – forventeligt. Styretøjet går let, og selv om indstyringen kunne være hurtigere, er styringen præcis, og der en vis mængde feedback at spore gennem rattet, mens bilen let placeres.

Særligt Boosterjet-turbomotoren udmærker sig ved at være stærk, og det hjælper den lette Swift godt på vej – sammenlignet med den seneste generation har den 5-dørs hatchback tabt op til 120 kg.