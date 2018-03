TEST: Vellykket hverdagshybrid

Det nye ved testbilen er, at det er en plug-in hybrid. Det betyder, at du kan sætte den til en ladestander og fylde den op med strøm. Når batterierne er tømt, starter benzinmotoren. Har du et kørselsbehov, som foregår meget i bykørsel, er den perfekt.

Der går hurtigt sport i at køre så meget som muligt på el, og du vil tit glædes over, at der er lidt flere frie parkeringspladser, når du må bruge pladserne, der er forbeholdt for elbiler.

På papiret kan den køre op til 58 km på el. Det er dog ikke helt et tal, jeg opnåede, men du kan godt komme derhenad.

Det store trumfkort er, at priserne starter ved kun 264.999 kr. for en Niro Vision med klima, sædevarme, Bluetooth og adaptiv fartpilot.

