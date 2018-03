TEST: Mercedes-Benz CLS giver Audi A7 kamp til stregen

Barcelona i Spanien lægger både bymidte, motorveje og snoede landeveje til præsentationen af Mercedes CLS.

Hvad er nyt?

Den store firedørs coupe fra Stuttgart grundlagde i 2004 et helt ny bilklasse. De rammeløse ruder og den lange, brede og lave silhuet kendetegner heldigvis stadig CLS, men de meget aggressive linjer er erstattet af et noget glattere udtryk.

Den nye CLS står som et suttet bolsje ved siden af forgængeren – men det skal bestemt ikke lyde negativt. I levende live fremstår CLS både smuk og potent. Kun hvis CLS står helt standard, forsvinder den lidt i mængden.

Under huden er der en ny kabine med et mix fra Mercedes S-klasse og Mercedes E-klasse.

Motorprogrammet er også nyt med to dieselmotorer og en enkelt benzinmotor ved introduktionen. De to dieselmotorer CLS 350d og CLS 400d har henholdsvis 286 og 340 hk hvor benzineren CLS 450, der også er hjulpet af et lille elektrisk 48V system, har 367 hk.

Det elektriske system bidrager med ekstra 22 hk og 250 NM. Men vil du absolut køre benzin bør du se nærmere på AMG-versionen CLS 53. Hvordan den kører, lyder og føles kan du læse mere om i næste nummer af Bil Magasinet.