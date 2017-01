Test: Klar retning til Hyundai i30

Hvor?

Malaga, Spanien

Hvad er nyt?

Her er ikke tale om et facelift men om en ny model. Hyundai i30 er nået til sin tredje generation, og udover et spritnyt design er der også nyheder at finde i motorrummet, i kabinen og i sikkerhedsafdelingen. Manden bag den nye i30's design er i øvrigt tyske Peter Schreyer, der også designede den første Audi TT.