TEST: Kia's billigste Stinger kan stadig forføre

Vi har tidligere haft både den 370-hestes Kia Stinger til test og ikke mindst dieselvarianten med 200 hk. Jeg nåede dog knapt at køre begge biler, før de forsvandt igen. Så da en tredje testbil dukkede op, sørgede jeg for at stille mig forrest i køen af testpiloter. Og det var heldigt, for det blev til nogle gode dage bag rattet af det koreanske missil.

Designet er klart det, som virkelig får Kia’en til at skille sig ud. Jeg må blankt erkende, at jeg er vild med det brede grin i snuden og den afstumpede bagende i stil med den gamle Audi A7. Det ser godt ud, og jeg er langt fra den eneste, som ikke kan slippe Kia’en af syne.

Alle mennesker glor på bilen, som var det et sjældent køretøj til flere millioner kroner. Det er muligt, at nogle af øjnene forsvinder, når modellen får et par år på bagen, men lige nu ser den altså strålende ud. De gode takter fortsætter i kabinen, hvor du med det samme bliver mindet om, hvor meget værdi for pengene, du får i en Stinger.